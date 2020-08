Liga de Expansión subió por primera vez su telón

Este martes quedará en la historia para el fútbol mexicano, pues la Liga de Expansión MX hizo su debut con la victoria de Cimarrones sobre el Tapatío.

Los sonorenses lograron imponerse como visitantes por 2-0 a los rojiblancos del ascenso gracias a las anotaciones de Juan Machado y Ángel López para la primera victoria en el torneo y del torneo.

Durante los primeros minutos no se mostró un control por parte de ninguno de los dos equipos, que no demostraron claridad para atacar y pasar la mitad de la cancha y eso hizo que no fuese atractivo.

De hecho, la única jugada de peligro que se vivió llegó al minuto 40, cuando Edson Torres de Tapatíos sacó un zurdazo que se hizo sonar el poste del arquero rival.

En la segunda parte las cosas cambiaron, los dos entraron con un ritmo muchísimo mejor y a los 58′ minutos Machado sacó un remate imparable para anotar el primer tanto en la Liga de Expansión.

Los locales reaccionaron rápido al tanto y buscaron por todos los medios el empate que les permitiera festejar, pero no contaron con la suerte para conseguir la igualdad pese a tener varias ocasiones claras y de peligro.

Los que sí contaron con buena fortuna fueron los visitantes, quienes recibieron un penal a falta de 10 minutos para terminar el encuentro y que López sería el encargado de transformarlo en gol.

Entérate aquí de lo sucedido en el primer partido de la #LigaBBVAExpansiónMX. Cimarrones se llevó la victoria 2 goles a 0, en calidad de visitante, frente al Tapatío.

Con sus tres puntos, Cimarrones buscará tener una racha ganadora cuando reciba por primera vez al Cancún FC. Mientras que los Tapatíos buscarán levantarse en su visita a Venados de Yucatán.