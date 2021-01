Liga MX aprobó ingreso de fanáticos al Kraken para el Mazatlán-Necaxa

El Guardianes 2021 comenzará con público en un estadio, pues la Liga MX habría aprobado el ingreso de personas a las instalaciones del Estadio Kraken para el Mazatlán-Necaxa de la Jornada 1.

La propia competición informó que de que si después de revisar los documentos no se encuentran irregularidades en el protocolo sanitario para permitir el acceso al inmueble, el cotejo entre el conjunto «arrebatado» e hidrocálidos podrá jugarse con gente en las gradas, debido a que mientras el «semáforo epidemiológico» se encuentre en amarillo en Sinaloa entonces los eventos deportivos podrán tener espectadores.

«La LIGA BBVA MX está a la espera de las evidencias documentales que enviará hoy el Club Mazatlán FC con el visto bueno de las autoridades sinaloenses para emitir su declaratoria de no tener inconveniente en que se lleve a cabo dicho partido con la asistencia de aficionados, de acuerdo con el porcentaje de aforo máximo permitido y siguiendo puntualmente las normas establecidas por las autoridades locales.

Finalmente, se informa que el regreso de los aficionados a otros estadios de las siguientes jornadas futboleras dependerá en cada caso de las condiciones de la pandemia y del color del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud«.

Vale mencionar que este estadio volverá a recibir a la fanaticada, pues en el torneo anterior también tuvo una cantidad limitada para los últimos juegos del Guard1anes 2020.