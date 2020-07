Como ya ha venido siendo constante, los cambios dentro del fútbol no tardaron en llegar a la Liga MX y Arturo Brizio explicó para qué servirán.

El Presidente de la Comisión de Arbitraje argumentó que la intención de modificar el reglamento es darle más movilidad al juego, algo que la FIFA quiere implementar.

«Lo principal en los cambios reglamentarios es darle más dinámica al juego, que se jueguen más minutos y creo que es la manera correcta de hacerlo».

Además, el propio directivo manifestó que si bien los cambios reglamentarios son complicados, los árbitros mexicanos están preparados para hacerlos gracias a su capacitación.

«A simple vista son muchos cambios y no es fácil entenderlos, pero afortunadamente el arbitraje mexicano está en una capacitación para que todas estas modificaciones se pongan en práctica de la mejor manera posible y la numerología del VAR nos indica que vamos por buen camino».

Adicionalmente, se terminó por aprobar la regla de los cinco cambios para el Apertura 2020, en los que se aplicarán las mismas reglas que en Europa, tres oportunidades para realizar las sustituciones, que no serán contadas en caso de hacerlas en el entretiempo.

Por otro lado, tanto Brizio como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, indicaron que aquellos que no cumplan con el protocolo sanitario no serán sancionados debido a que solamente son recomendaciones.

«No tenemos en mente aplicar alguna sanción, no están reflejadas en el reglamento de alguna manera en especial, pero sí vamos a trabajar en que se cumplan los protocolos y decisiones que se tomen por el bien de los involucrados. Por el momento las sanciones están descartadas, habría que ver más adelante y que en esta transición a la normalidad podamos tener un buen comportamiento y no tengamos que pensar en modificar nuestro reglamento de sanciones», según palabra de Yon de Luisa.

Por su parte, Brizio secundó las palabras, aseverando que «en algunas ligas se estableció que el jugador que escupa en el terreno será amonestado pero en la Liga MX no va a suceder, en nuestro torneo es solo una recomendación sanitaria para que procuren no escupir, pero en caso de que lo hagan, por el estrés o alguna razón, no será sancionado, porque no lo hará de forma agresiva o intencionalmente».

Cabe recordar que el Torneo Guard1anes 2020 se pondrá en marcha este jueves 23 de julio.