Lisandro López se incorporó a los Xolos

El defensor central argentino, Lisandro López se convirtió este lunes en refuerzo de los Xolos de Tijuana para el torneo Clausura, procedente del Boca Juniors.

«Lisandro is in the house. El nuevo defensa Xoloitzcuintle vivió sus primer entrenamiento con La Jauría ¿Qué tal se ve @lichilopez2 como Rojinegro?», escribió la institución de Baja California en un tuit.

López, de 32 años de edad, viene de disputar 18 partidos en la última campaña con el conjunto argentino, donde militó en sus últimas cuatro temporadas tras su paso por el fútbol portugués con el Benfica, además tuvo un paso fugaz en la Serie A con el Inter de Milán y Genoa, antes también tuvo una buena zafra con el Getafe.

Lisandro López (@lichilopez2) es nuevo refuerzo de Xolos 🔴⚫️ ¡Bienvenido a la perrera más grande del mundo, Lisandro! #PerroAmor — Xolos (@Xolos) 25 de enero de 2022