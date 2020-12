Lo que dijo Miguel Herrera tras caer ante el Atlanta United

Pese a lograr la clasificación a la semifinal de la Concachampions, el entrenador del Club América, Miguel Herrera, criticó la actuación de sus dirigidos en el compromiso ante el Atlanta United, donde los suyos cayeron 1-0.

«No tuvimos un gran partido, pero tuvimos una ventaja importante y cuidarla con todos las bajas que tiene el equipo. Después de tanto tiempo de no jugar, Roger no dio su mejor partido, no sólo él, todos, no fue un buen juego definitivamente», dijo el estratega mexicano en la videoconferencia.