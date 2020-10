Lo que le faltaba al América: Delantero da positivo a Covid-19

Los casos de coronavirus en la Liga MX no frenan, en esta oportunidad le tocó, nuevamente, a las Águilas del América, específicamente a Federico Viñas, quien confirmó su contagio de Covid-19 este miércoles.

La liga mexicana detalló que de 73 pruebas realizadas, una de ellas fue positiva. Minutos más tarde, el delantero uruguayo confirmó su situación de salud.

Viñas informó en su cuenta de Instagram que ha tenido algunos síntomas, pero que se encuentra bien. del mismo modo, invitó a la fanaticada a continuar con todas las medidas para prevenir los contagios.

«Quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable con el tema del cuidado pero es lo que tocó. También quiero decirles que no se relajen, tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien».