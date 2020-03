‘Loco’ Abreu recibió propuestas para dirigir en México

Sebastián «Loco» Abreu, jugador y entrenador de Boston River, confesó que recientemente recibió dos propuestas para entrenar en la Liga MX en un futuro cercano.

«Hace cuestión de 15 días, tuve un llamado de dos presidentes de México, para pasarme una propuesta de trabajo como entrenador. Lo que les dije es que se pusieran en mi lugar, que me dieron una oportunidad en Boston River y se me hacía injusto irme ahora, terminando el semestre podía conversar. Sueño, me visualizó con irme a trabajar a allá», dijo el uruguayo.

Además, reveló que escuchaba atentamente las conversaciones de Josep Guardiola y Juan Manuel Lillo, que ahora lo están ayudando para sus charlas técnicas en Boston River.

«Terminando el entrenamiento, Josep Guardiola corría al vestuario y soltaba una ametralladora de preguntas a ‘Juanma’. Yo no participaba y escuchaba mucho, ahí entendí que el entrenamiento debe tener un por qué. Juanma le explicaba que entrenaban de cierta manera, debido a las características del rival y le daba teoría de cada ejercicio», cerró.