En las Chivas querrían reanudar ya mismo el Clausura 2020, pues los futbolistas estarían dispuestos a aislarse de sus familias hasta por dos meses con tal de regresar.

Y es que según reseña el Diario Récord, el portero del Rebaño, Antonio ‘Toño’ Rodríguez, explicó que si bien cada uno tiene un estado civil diferente, solteros o casados, ellos como profesionales están obligados a cumplir las órdenes que provengan desde el alto mando.

«Yo no soy padre, no sabría lo que es extrañar a un hijo o abrazar a una esposa. A mí como soltero no se me complicaría tanto. Esos son casos específicos e individuales, pero si es la medida que se va a tomar no se puede hacer más nada, nosotros estamos para seguir órdenes, jugamos fútbol, pero si nos dicen que se van dos meses al encierro, nos vamos dos meses al encierro. Nosotros cumplimos órdenes, somos soldaditos, queremos jugar, pero ya tomarán las decisiones».

Adicionalmente, el guardameta de Chivas manifestó que sería justo darle a los equipos algún tiempo de «pretemporada», pues considera que tienen mucho tiempo sin correr más de 45 minutos consecutivos y podrían haber lesiones graves.

«Creo que sería esencial un tiempo muy bueno de pretemporada, porque tenemos muchos días sin correr más de 45 minutos seguidos. Si sacamos números, de un desgarre no te recuperas en tres partidos, lo harías mínimo en seis, lo que implicaría que te perderías un tercio del torneo. Considero que si se toman esas medidas se requiere de una buena pretemporada».

Cabe recordar que en días anteriores los tapatíos ya aplicaron las pruebas de detección del COVID-19 a todos los jugadores de su plantilla, como lo habría solicitado la Liga MX.

Fuente: Diario Récord.