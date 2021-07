Lozano: «No somos favoritos»

Con el tiempo contado para el debut de la Selección de México Sub 23 en los Juegos Olímpicos, su estratega señaló que no son favoritos.

Jaime Lozano es muy cauto con el favoritismo, pasando el listón a otros países como Japón, por su localía, o Alemania, Francia y Brasil, quienes cuentan con posibilidades de ser medallistas.

«Favoritos no somos. No creo que nos tomen como favoritos en estos juegos olímpicos», comentó en conferencia de prensa, Jaime Lozano.

A última hora el ‘Tri’ Olímpico no pudo realizar un amistoso en Japón con alguna selección. «Al final no se pudo concretar ningún partido por los protocolos que practicaban en Hiroshima. Me hubiera encantado enfrentar a una que competirá en Juegos Olímpicos, pero hay que adaptarnos», concluyó Lozano.