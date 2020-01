Lucas Zelarayán contó por qué se fue de Tigres

El mediocampista argentino Lucas Zelarayán fue una de las bajas de Tigres en este inicio de temporada y en una entrevista aprovechó para revelar el motivo por el que salió del equipo.

“Como equipo logramos grandes cosas, pero en lo personal no me sentía muy cómodo, no sentía que tenía los minutos esperados, no digo merecidos, porque no paso por encima de ningún compañero, teníamos un gran plantel, con mucha jerarquía. Lo esperado no eran los minutos y traté de cambiar de aires y contento por el paso que di», comentó el futbolista sudamericano.

Asimismo resaltó su nueva etapa en Columbus Crew de la MLS: “Me mostraron un gran interés, el director técnico Caleb Porter fue hasta Monterrey, tuvimos una reunión, me planteó el proyecto deportivo del club, con los nuevos dueños, estadio nuevo y que quieren ser protagonistas, quieren convertir al Columbus Crew en un equipo que pelee allá arriba”.

Hay que recordar que Zelarayán aterrizó en las filas del cuadro felino para la temporada 2015-16, desde entonces jugó 140 partidos, donde anotó 23 goles y dio nueve asistencias.