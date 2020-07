El extremo de los Tigres UANL Luis Quiñones enalteció el trabajo que ha realizado su entrenador, Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, debido a que gracias a él ha mejorado algunas condiciones de juego.

«El Tuca es un técnico ganador, el cual nos ha brindado confianza. En lo personal no la tenía, es lo que me ha sacado provecho y le he respondido en la cancha», resaltó el colombiano en conferencia de prensa luego de la victoria 0-3 ante el Necaxa.

En contra de Necaxa, Quiñones repartió dos asistencias a André-Pierre Gignac, que junto a Eduardo Vargas llevaron adelante la goleada.