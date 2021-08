Luis Romo le hace un guiño a Chivas de Guadalajara

El futuro del mediocampista del Cruz Azul, Luis Romo, sigue siendo una incertidumbre y reveló que su prioridad es llegar a Europa; sin embargo, le hizo un guiño para fichar con Chivas de Guadalajara.

«Y ahora realmente, saliendo de Europa y regresando se abre la posibilidad para todos. Decirle no a Chivas sería algo muy tonto, porque es un club con mucha vitrina, con mucha grandeza también y digno; entonces ahorita estoy concentrado al 100% en Cruz Azul, si no me voy a Europa; no me gustaría salir a otra parte», confesó el futbolista en una entrevista difundida por Los Líderes.