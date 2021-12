Luis Romo: «Voy a hacer todo lo posible para ir a Europa»

La salida de Luis Romo del Cruz Azul parece inminente, aunque no se sabe cuándo ni para qué equipo, sin embargo, el propio jugador tiene claro que quiere irse es a Europa.

Estos comentarios cierran las puertas de los rumores de un posible fichaje por parte de Monterrey.

Luis Romo lo tiene claro 👇🏻 pic.twitter.com/LbFzhZmzqK — Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) December 25, 2021

«Voy a hacer todo lo posible por ir a Europa, todo lo que esté en mis manos y sea lo que sea que implique lo voy a hacer porque es mi sueño y si yo renuncio a él me estaría traicionando, entonces voy a hacer todo por salir, pero a Europa, a eso me refiero porque luego dejas esos paréntesis abiertos y la gente piensa que no está feliz donde estás y tampoco se trata de eso».

En declaraciones a TUDN, Romo afirmó que debe de mejorar para poder cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente. «Nunca pensé irme libre, siempre intenté traer algo para Cruz Azul, pero a mí lo que me compete es en lo deportivo, necesito jugar, ponerme al 100 por ciento porque así me quiera ir libre, si no estoy en mi mejor momento, no voy a poder dar ese salto».