Luis Suárez rechazó fichar con el Toluca por esta increíble razón

El futuro de Luis Suárez sigue en incógnita. Muchos son los pretendientes que tiene el Pistolero, incluido desde la Liga MX, siendo Toluca uno de ellos, aunque el propio jugador les dijo que no.

En declaraciones a Sport890 de Uruguay, el exjugador del Barcelona confesó que recibió una oferta de los Diablos Rojos, aunque los rechazó por la altura que hay en la cuidad.

Luis Suárez habló sobre el interés de los equipos de Liga MX 👀

“Me llamaron de Toluca, pero no voy por un tema de altura y uno tiene que ser consciente de eso. Me dijeron lo de Cruz Azul… pero México hoy no es opción”, explicó el uruguayo. #FOXLigaMX pic.twitter.com/Doc3OWy3p6

