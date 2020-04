Macías asegura que suspensión de las Olimpiadas favorecerá al Tri

El delantero Juan José Macías aseguró este sábado que el aplazamiento de Tokio 2020 le vendrá bien a la selección nacional.

«Fue dura la noticia de la suspensión; uno tenía en mente qué en este año se viviría algo especial, pero seguimos arriba del proceso para representar a México. Tendremos más tiempo para entrenamientos y eso nos hará estar mejor preparados», dijo.

«La intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa porque la actualidad es otra. Me interesa solo estar en forma y mejorar físicamente para llegar bien a la reanudación del torneo en México», señaló.