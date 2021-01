Manuel Lapuente asegura que el pasado de Solari en el Madrid beneficiará al América

Manuel Lapuente es para mucho una de las personas capacitadas para hablar con criterio del América, es por ello que comentó sobre la llegada de Santiago Solari al banquillo de las Águilas.

En declaraciones a la agencia Efe, el exentrenador y campeón con el Nido señaló que el pasado madridista del estratega argentino lo ayudará en su estadía en Coapa.

«Entrenar a un equipo como el Real Madrid no es fácil y su experiencia será importante porque tuvo a jugadores de calidad a los que supo manejar y eso le servirá para convencer al vestuario del América, para que los jugadores lo acepten».

Lapuente mencionó que la idea principal de Solari sebería ser ganarse la confianza de los jugadores importantes del equipo. «El entrenador deberá ganarse a los jugadores para que confíen en sus decisiones y que los que entren al terreno de juego hagan lo que les pida», dijo.

En la entrevista con Efe, el cinco veces campeón de la liga mexicana aseguró que el curriculum del nuevo DT del América lo define como alguien capacitado para llegar al equipo más ganador del país.

«Es un técnico argentino y conoce el fútbol mexicano ampliamente como buen argentino que es y no le veo algún problema, es un hombre capaz y esperemos que le vaya bien (…) Por el conocimiento que tiene de la gente, del público, no cambiamos, nosotros somos iguales, a veces somos radicales, no somos un pueblo fácil; él sabe cómo es el carácter del mexicano y eso es importante».