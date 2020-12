Los comentarios y reacciones con respecto a la salida de Miguel Herrera del América no paran. En esta oportunidad, Manuel Lapuente, campeón con la Águilas en 2002, fue quien ofreció su punto de vista y dejó claro cuál es la situación.

En declaraciones a Marca, el también exseleccionador nacional recalcó que no está dentro de sus planes inmiscuirse en situaciones dentro de un equipo, pero considera que solo los directivos del Nido saben el porqué corrieron al ‘Piojo’.

«Yo no me puedo meter en las cosas internas de un club, pero a mí, normalmente, no me gusta que corran a los técnicos porque soy técnico, pero nada más la directiva sabe por qué lo hizo. Todo mundo trata de averiguar por qué y nadie le da al clavo porque obviamente las directivas no dicen la profundidad que llevan. Conlleva un problema y obviamente no lo dicen porque el técnico formó al equipo».