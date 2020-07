El extécnico de la selección mexicana Manuel Lapuente habló sobre la posibilidad de crear una copa en donde se enfrente los mejores equipos de la temporada de la Liga del Balompié Mexicano (LBM) y de la Liga MX.

En una entrevista para el portal Mediotiempo, el entrenador enfatizó que no ve con malos ojos dirigir en la LBM. Además, dijo que sería absurdo que la Liga MX represalias con aquellos que dirigen en esta nueva alternativa.

«No me disgustaría tampoco, de ninguna manera, todo lo que sea futbol y más si hay intención de hacerla crecer de la magnitud que quieren que sea, yo estaría puesto, no veo por qué no, es mi profesión»