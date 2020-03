Marcelo Barovero estaría muy cerca de terminar su vínculo con Monterrey, pues todavía no está claro si renovaría con el equipo regio.

El portero argentino tiene contrato con Rayados hasta junio de este año, pero en una entrevista manifestó que todavía no ha conversado con la directiva para renovar su contrato.

«Mi contrato finaliza a mitad de año, todavía no he hablado con la directiva en estos días, la decisión la tomaré al final del campeonato, analizando las posibilidades que hayan sobre la mesa. Ahorita no pienso en algo individual sobre la mesa, para mí lo importante es cerrar bien el semestre y lo más importante es que sea con un título».

A pesar de esto, Barovero y la directiva de Monterrey han tenido pocas conversaciones y sin mucha profundidad, por lo que no han podido llegar a un acuerdo.

Por otra parte, destacó lo que está sucediendo con el equipo y el mal inicio que han tenido en el Clausura 2020, asegurando que se debe a algo mental.

«Estamos golpeados porque no esperábamos estar en esta situación, más allá que por suerte supimos diferenciar cada competencia y estamos ante la oportunidad de e llegar a una final, que sería importante más por cómo viene la situación en la Liga, hay que pelear, son los objetos del semestre, en uno está complejo, pero no dejaremos de luchar. Pasa por una parte mental que es difícil medir, trabajar, de saber cómo actuar, pero es aferrarnos a la tranquilidad de que las situaciones están, que el gol está cerca de caer».