Marco Fabían admite que hay un acercamiento con las Chivas

En una entrevista concedida a TUDN, Marco Fabián reveló que hay acercamientos entre él y las Chivas de Guadalajara para su regreso.

Aunque la posibilidad de volver al Rebaño no está del todo definida, el jugador está sin equipo por los momentos, tras participar en el último torneo con los Bravos de Juárez.

«Los voy a dejar en suspenso porque no hay un no ni un sí, estamos en espera, entonces hay una posibilidad, no sé si sea ahora y si no llega ahora, ojalá llegue después», señaló Fabián.

Después de 24 partidos disputados con los Bravos de Juárez, el jugador terminó su relación donde no anotó ningún gol y tampoco asistió a sus compañeros.