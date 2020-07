El delantero Marco Fabián comparó a la Liga MX con la Bundesliga y habló de las marcadas diferencias que existen entre ambas competencias, más allá del nivel futbolísitico.

En declaraciones a ESPN, y con base en su experiencia vivida tras estar en Chivas y en el Frankfurt, el ariete mexicano resaltó que a diferencia de Alemania, en México le celebraban cualquier jugada.

«Cuando sales te das cuenta de las cosas. Cuando llegué a Alemania no les importaba si había perdido cinco pases, se fijaban en que corriera 12 kilómetros en el partido, ¿dónde veías esto? Vengo de un futbol donde hacía un sombrero o un túnel y me lo festejan»

Con respecto a los aspectos disciplinarios, Marco Fabián señaló que en el futbol alemán adquirido una amplia disciplina, pues siempre le pedían puntualidad y esfuerzo en los entrenamientos y en el futbol en general.

«La verdad no me daba cuenta que podía dar tanto físicamente y a lo mejor nunca lo hice porque nunca me exigí, pero uno no abre los ojos y cuando haces eso te das cuenta que puedes ser un mejor jugador», agregó el delantero.