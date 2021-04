Marco Fabián explotó tras ser multado por romper protocolo sanitario

Marco Fabián fue multado por la Liga MX tras romper los protocolos de seguridad por la pandemia, sin embargo, el mediocampista de Bravos de Juárez sentenció que esa reunión en su casa se magnificó más de lo normal.

«Tenían que encontrar a alguien para poner como un ejemplo y demás, me tocó a mí, pero también es donde entra ahí la situación y que uno no tiene ni voz ni voto, pero tampoco uno tiene ganas de dar explicaciones ni nada, porque ya uno está cansado de decir la verdad y que al final ni siquiera valga la pena».

En declaraciones a Balam Sports, Marco Fabián dio su versión de lo que esa noche ocurrió allí.

«Yo te puedo decir en resumen lo que pasó: estaban dos amigos que venían de fuera, no venían conmigo venían con mi novia estaban componiendo música, había no más de cuatro personas en la casa, estuvieron dos días, nada fuera de lo normal en un horario de las 10 de la noche, era una cena normal, no pasó absolutamente nada».