Marco Fabián ilusiona a la afición de Chivas

El mediocampista mexicano del Al-Sadd Sports Club, Marco Fabián volvió a hablar sobre su posible regreso a Chivas, ilusionando a la afición ante la posibilidad de vestir nuevamente la playera del ‘Rebaño Sagrado’.

“Sería un honor poder vestir de nuevo la playera de Chivas; después de todo lo que viví ahí, prácticamente toda mi carrera en Chivas de representar los colores que llevo en mi corazón, dijo el futbolista en entrevista para TV Azteca.

Asimismo, no descartó fichar por otro equipo, ya que sabe que el mundo del futbol da muchas vueltas. «Pero no le cierro las puertas a ningún otro equipo; uno nunca sabe lo que pueda pasar y no solamente en México, en cualquier parte del mundo».