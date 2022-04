Marco Fabián quiere estar con el Tri en el Mundial de Qatar

Cuando cada vez falta menos para el Mundial de Qatar, el delantero Marco Fabián no escondió su deseo de volver a la selección mexicana y poder asistir a la cita mundialista como parte del plantel.

En declaraciones a TUDN, el jugador de 32 años no pierde las esperanzas de llegar a la Copa del Mundo. Además, considera que la experiencia de haberse metido sobre la hora para Brasil 2014 y Rusia 2018 lo puede ayudar.

Yo no sé ustedes pero para mi Marco Fabian le puede gritar lo que quiera a la mitad del plantel de la máquina porque él se agrandó con nuestra camiseta.

«Hay que seguir soñando y esté donde esté siempre me voy a considerar ante la selección. Nunca voy a dejar de soñar hasta el día que me retire o deje el fútbol. Hoy en día hay otra situación, hay muchos jóvenes, muchos en mejor nivel. Pero sigo estando dentro de una cancha y tengo experiencias que me han pasado».