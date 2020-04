Marco Fabián sueña con volver a Chivas

El delantero mexicano Marco Fabián del Al-Sadd de Qatar, en una entrevista a TUDN habló nuevamente sobre la posibilidad de regresar a Chivas en un futuro, ilusionando a los aficionados del ‘Rebaño Sagrado’.

“Obviamente me gustaría regresar, lo que no sé es cuándo. Lo que sí tengo que decir es que Chivas es y ha sido mi vida; lo llevo siempre en mi corazón. Más de la mitad de mi vida la viví en Chivas, llegue a los siete años y salí a los 24 años, ¿Cómo no tenerle amor a esa institución?», comentó.

«Sueño volver a vestir la camiseta de Chivas, pero soy una persona que vive el el hoy, que vive el presente y mi presente está aquí, en el otro lado del mundo, estoy seguro de que tomé la decisión correcta», aseguró.