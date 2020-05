Martín Bravo hizo historia durante su paso por los Pumas de la UNAM. Durante seis años defendió la casaca felina participó en goles importantes en los más de 200 partidos disputados.

Durante un contacto online, el delantero indicó que le gustaría volver a vestir la camiseta de Pumas.

«Sí me gustaría volver, sin duda, no lo pensaría, sería una linda experiencia para mí volver al club que tanto me dio y que también pueda aportar algo para lograr cosas importantes con el club, así que sin duda me gustaría volver», indicó.

«Los recuerdos más lindos que tengo en Pumas son los dos campeonatos en 2009 y 2011. Las dos finales fueron increíbles, una nos tocó terminar en Pachuca en 2009 y la segunda en casa, en CU con nuestra gente, esos momentos fueron increíbles y los tengo en mi corazón”, agregó Martín Bravo.