Martino recomienda a los árbitros no detener tanto el juego

Gerardo ‘Tata’ Martino aseguró que el fútbol mexicano se detenía mucho por culpa de los árbitros, razón por la cual recomendó a los silbantes en darle mayor fluidez al juego.

En una entrevista realizada a Pasión W, Martino reveló que los juegos se cortan mucho y eso baja mucho el nivel de los partidos.

«Podríamos hablar de darle más fluidez al juego en el fútbol mexicano que no esté tan cortado. Yo hace poco decía que los árbitros tomen un tipo de riesgo», comentó.

«Entiendo que hay veces que el árbitro quiere tener las riendas cortas de un partido y a veces el hecho de tener las riendas cortas hace que el partido no tenga fluidez y que no tenga ritmo y a lo mejor eso habría que proponerlo un poco más, pero ya sería meterme en un lugar donde no sé si estaría tan ligado o emparentado al trabajo que yo tengo que hacer», dijo Gerardo Martino.

Por último, ‘Tata’ sugirió que se le brinde mayor oportunidad al futbolista mexicano, en una liga donde hay más extranjeros que locales.