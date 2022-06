Martino rompe el silencio tras la goleada propinada por Uruguay

El técnico de la selección nacional, Gerardo Martino, rompió el silencio tras la goleada que le propinó el combinado de Uruguay (0-3) este jueves, en Estados Unidos.

«Competimos bien con las potencias hasta que cometemos errores que ellas no cometen. Cuando el partido ya no está de nuestro lado, no tenemos capacidad de reacción», aseguró el estratega tras el partido.