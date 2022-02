‘Matador’ Hernández: «Hoy los líderes de la Selección son pechos fríos»

Duras declaraciones del «Matador» Luis Hernández sobre los convocados a la Selección Mexicana. Para el exfutbolista, hoy comunicador, los jugadores están más enfocados en su imagen que en rendir en el terreno de juego.

Luis Hernández dialogó con el canal de youtube ‘Social Sports’ y dejó titulares que han levantado polémica. Apuntando a, según él, la ausencia de verdadero liderazgo en la Selección Mexicana.

«Hoy los líderes son puros pechos fríos, creo yo, somo se dice«, arrancó sin rodeos el exdelantero azteca.

«Siento que por jerarquía, Memo Ochoa es el único que puede externar su punto de vista. Ser un líder no es tener un buen partido en una eliminatoria, son muchas cosas. Hoy los jugadores no hablan, los líderes no se pelean, les importa más arreglarse el cabello o salir en una publicidad que partirse la madre en la cancha», expresó contundente el Matador.

«Yo lo veo así, a lo mejor me equivoco, pero me han transmitido eso», sentenció el exfutbolista que supo ser varias veces mundialista con la playera nacional mexicana.

Recordando que México se mantiene 3ro en el octogonal final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, abajo de canadienses y estadounidenses. De momento, los tres asegurando el boleto mundialista. Mientras que Panamá (4to) iría a Repechaje.