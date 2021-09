Matías Almeyda negó condiciones para regresar a las Chivas

La crisis en la que se encuentra las Chivas de Guadalajara ha hecho que el nombre de Matías Almeyda se mantenga resonando en la afición tapatía.

Aunque fue el propio técnico argentino que se encargó en desmentir su regreso, aseguró que nunca hubo acercamientos y tampoco impuso condiciones para regresar al Rebaño.

«Es mentira lo que se está diciendo, no es así. Dicen que estoy poniendo condiciones y es mentira porque nadie habló conmigo. Además hay un entrenador que se debe respetar. No me gusta que se juegue con la gente, después en un futuro no se sabe, pero es mentira lo que se está diciendo», señaló para el Diario Marca.

«Que no se repitan cosas falsas (en los medios): no me gusta que jueguen con la ilusión de la gente y están asegurando que ya hablaron conmigo y que he puesto cláusulas, lo cual es una mentira», concluyó.