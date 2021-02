Dicen que el buen hijo siempre vuelve a casa, y ese dicho lo quiere aplicar el entrenador Matías Almeyda, quien aseguró que para él sería un sueño regresar en algún momento a su exequipo.

En declaraciones a TUDN, el actual entrenador del San José Earthquakes aseguró que su paso por Guadalajara no fue tan malo.

In a year bigger than sports, we hope we brought you inspiration.

We hope we were an example of fighting through adversity and never giving up.

Together, we #NeverSayDie. pic.twitter.com/dVBgHE73BK

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 11, 2020