Matías Britos impuso controversia contra Querétaro por impagos

Los Gallos Blancos mantienen una deuda hacia Matías Britos, según lo que expresó el propio jugador en una entrevista con ESPN, y por este motivo, el futbolista habría impuesto una controversia ante la Federación Mexicana de Fútbol.

Luego de vencerse los plazos previamente acordados, el uruguayo optó por los mecanismos a su disposición. «En diciembre acepté que se me pagaran los montos vencidos con los impuestos y dije que no era necesario que me dieran los intereses. Resolvió Controversias que se hiciera así, pero aún no se me ha pagado. También venció la cuota del 31 de diciembre y no recibí nada«, manifestó en la entrevista.

El actual atacante de Peñarol reveló que la negociación consistía en cinco pagos mensuales, correspondientes a agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2019, así como el último en diciembre 2020.

Por esto, buscó ayuda en la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y posteriormente llevó el caso a la Comisión de Controversias. De no resolverse este inconveniente legal, podría traer consecuencias para Querétaro en el plano deportivo, como no disputar el Clausura.