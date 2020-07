La reciente contratación del Atlético San Luis Mauro Quiroga resaltó que espera dar lo mejor de sí mismo para poder alzar la copa su nuevo equipo, situación que se le hizo esquiva con Necaxa.

«Con el Necaxa quedamos cerca de jugar una final, esa espina la traigo clavada. En lo individual me tocó el título de goleador, eso es un sueño de delantero pero no me conformo, sigo con hambre de salir campeón».