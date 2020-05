El proyecto de Mazatlán FC parece ir oficialmente al igual que la salida de Monarcas de Michoacán, pues fue confirmado por el Gobernador de Sinaloa.

Quirino Ordaz, el mandatario de la ciudad fronteriza, reveló en una entrevista para el portal Línea Directa, que el equipo existirá, pero será confirmado oficialmente dentro de dos semanas.

«Se va a llamar Mazatlán. Hay un rumor que según será Delfines, eso no es cierto, eso ya está definido, se va a llamar Mazatlán FC. En dos semanas vamos a saber todo, no está confirmado todavía».

Con respecto a llevarlo a la Primera o Segunda División, Quirino comentó que la opción del Ascenso MX o la Liga de Desarrollo dejaron de ser opciones debido a tantas incertidumbres, por lo que prefirió buscar a un equipo de Liga MX con deseos de cambiar de aires.

«La Liga de Ascenso no lo fue más, ahora dicen que en dos o cinco años, pero entre que son peras o son manzanas, y que no va a ver ventas de plazas, pues nos llevó a buscar un equipo actual con ganas de mudarse, buscamos a varios clubes y siempre tuvieron interés».

Para finalizar, el dirigente aseguró que el equipo no será propiedad de su gobernación, sino de TV Azteca.

«El club no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno porque ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños»

Fuente: Línea Directa.