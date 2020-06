El debut del Mazatlán FC en la Liga MX todavía no se ha dado, pero eso no significa que no pudiera unirse a los otros equipos con contagios por COVID-19.

Fue el propio club sinaloense el que a través de sus redes sociales emitió un comunicado informando que de las 51 tests de detección realizados a los miembros del club, uno de ellos resultó positiva.

A pesar de que afirmaron el contagio, no señalaron quien era la persona, pero sí aseguraron que forma parte del cuerpo técnico y es asintomática.

«… hemos realizado 51 pruebas para la detección de COVID-19 a jugadores, cuerpo técnico y staff que trabaja con el primer equipo. Los resultados de estas pruebas arrojaron una persona positiva, quien se encuentra asintomática«.

Tras las pruebas realizadas para detección de COVID-19 informamos lo siguiente: pic.twitter.com/EqqW8O8XdP — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) June 14, 2020

Adicionalmente el equipo comunicó que dicha persona se mantendrá en vigilancia constante y en cuarentena, tal como lo indica el protocolo sanitario de la Liga MX y autoridades de salud.

Cabe recordar que el Mazatlán FC llegó a Sinaloa reemplazando a Monarcas Morelia, ya presentaron su imagen pública, fueron oficializados por la propia Liga MX y ya se sabe que su director técnico será Paco Palencia.