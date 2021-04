«Me queda mucho por dar»: Álvaro Fidalgo asegura no haber llegado al nivel que tuvo en el  Real Madrid

A pesar de que ha sido un titular indiscutible desde su llegada al América, Álvaro Fidalgo aceptó que todavía no todavía no ha llegado a su mejor versión, pero que sí está adaptado a lo que la Liga MX exige.

En declaraciones a Fox Sports, el español dejó claro que todavía no tiene el nivel que en su momento tuvo con el Real Madrid.

Me queda muchísimo por dar, creo que todavía no he llegado al nivel que tuve en el Real Madrid, tengo que ser mucho más determinante, pero al final me va a llegar, estoy trabajando en ello».