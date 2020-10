«Me voy con el primero que me llame»: Ormeño no descarta jugar con el Tri

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño dijo este viernes que «jugará con el primero» que lo convoque a la selección, bien sea la peruana a la mexicana, pues elegible para ver acción en ambos países y ese es su deseo.

“Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, manifestó Ormeño para la cadena ESPN. Eso sí, precisó que en el equipo azteca la competencia por el puesto de atacante está bien representada, por lo que no sabe si pueda ser solicitado.

“La selección mexicana trae un ‘trabuco’, hay demasiado talento y es una selección importante, Martino es un gran entrenador y los sabrá llevar de la mejor manera de cara al Mundial”, agregó.