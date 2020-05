Melvin Brown criticó la decisión de cancelar el Clausura 2020

En una entrevista a ‘El Universal’, el exjugador de Cruz Azul, Melvin Brown criticó la decisión de la Liga MX en cancelar el Clausura 2020. Además, aseguró que si el América hubiera sido el líder de este torneo, le daban el campeonato.

«No creo que haya injusticia, porque la regla no es clara. Se les fue a los directivos y esperemos que la próxima vez no sea así. De lo que sí estoy bien seguro, es de que si el América hubiera llegado de líder, ahí sí no se les va. Ahí serían campeones desde hace un mes, pero como es nuestro querido Cruz Azul, ni modo, sufrimos», comentó.

Además destacó el trabajo que hizo La Máquina en el Clausura, ya que estaban de primeros en la tabla antes de que la pandemia obligara a cancelar la competición.

«Este equipo se veía muy fuerte con el ‘profe’ Siboldi. Los tenía bien conjuntados, unidos, con un futbol agradable que, yo creo, podían mejorar, pero ya fue. Estoy triste por todo lo que se genera alrededor de los partidos, de la prensa, los aficionados, la gente de staff, de los estadios, los que venden y los patrocinadores, que van a estar tristes por un tema de negocio, pero, por otro lado, se celebra que se haya tomado esa decisión, acertada desde mi punto de vista, porque lo más importante es la salud», cerró.