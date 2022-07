“Memo” Ochoa duda de su continuidad en el América

El experimentado guardameta Guillermo “Memo” Ochoa puso en duda su continuidad en el Club América, de cara al 2023, luego que confirmara que su contrato expira en diciembre de este año.

“Tengo contrato de aquí hasta diciembre, el club me ha expresado su intención de que siga aquí un par de años más. Me ilusiona por supuesto el mantenerme aquí en el en el América. Por supuesto que estoy enfocado en lo que va a pasar en este torneo y en el Mundial, pero no me gusta adelantarme a muchas cosas”, comentó el arquero de 37 años en una entrevista para Fox Sports.