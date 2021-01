«Merecíamos ganar»: ‘Tuca’ Ferretti se fue disgustado tras el partico contra Necaxa

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, señaló que se va insatisfecho este jueves luego de empatar a un gol contra el Necaxa, asegurando que fue un partido en el que debieron llevarse la victoria.

«Hicimos bien las cosas, pero el empate no me deja satisfecho porque creo que merecíamos ganar, pero esto no es de merecer, es de lograr y nosotros no pudimos hacer otro gol».