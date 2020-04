Míchel González fue bastante claro con diversos temas que se le plantearon en una entrevista y ha dado respuestas contundentes.

Foto vía Twitter.En una entrevista por Instagram Live para Fox Sports, el estratega universitario reveló que desde la parte deportiva, no tiene duda alguna con lo que podría brindar Renato Ibarra a Pumas, pero que desde la parte la personal no está tan seguro.

«Los únicos códigos que tengo son como entrenador, debo valorar al futbolista desde la parte técnica; en eso no tengo ninguna duda. Mi incertidumbre viene más desde la parte personal».

Adicionalmente, Míchel aseguró que lo que pasa dentro y afuera de la cancha no se puede mezclar y que solamente Ibarra y su ex mujer saben lo que realmente sucedió.

«Son temas demasiado delicados y como persona no se puede intentar mezclar una cosa con la otra. Como futbolista es excepcional, y como persona sólo él y su esposa saben si lo que pasó fue verdad o no».

Adicionalmente, el español manifestó que, con respecto a la reducción de sueldos, se unirá a la medida para cuidar a los trabajadores y a sus familias, por lo que habría aceptado reducir el 80% de su salario.

«Lo único que he pretendido es unirme a esta medida; pero no sólo por el equipo, sino por sus familias. Es mucho mejor que no se les reduzca su sueldo a los trabajadores».

Por otro lado, Míchel no consideraría darle el título del Clausura 2020 a Cruz Azul, pues en primera instancia, ellos no lo aceptarían.

