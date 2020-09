Michel González le tira una advertencia a Lillini

El entrenador Michel González, quien dejó a Pumas de la UNAM a días de iniciar el Torneo Guard1anes 2020, le tiró una advertencia al actual estratega del elenco universitario.

Pese al gran rendimiento que han demostrado los de Andrés Lillini, González hizo énfasis a los planes que tiene Pumas para el “futuro”, ya que actualmente utilizan muchos jugadores jóvenes y, según Michel, esto no le dará frutos a largo plazo.

“Es una filosofía acertada, pero creo que no es suficiente para estar muchos años en el top del futbol mexicano, pero es necesaria, además hay jugadores que cuando les dan la oportunidad de jugar demuestran que tiene un gran nivel”, dijo el técnico español en una entrevista para Fox Sports.

Asimismo, el DT fue preguntado sobre su relación con el futbolista Juan Manuel Iturbe, quien actualmente es uno de los referentes para Lillini: “Iturbe siempre me ha parecido un jugador importante, pero para la idea que teníamos de remodelar la plantilla y la situación que se pasaba de jugadores con contrato elevado. Pero si me ha sorprendido que a mi salida el jugador haya tenido participación, ojo que las decisiones no son solamente del entrenador”.

Antes finalizar la entrevista, el director técnico demostró estar muy contento por el gran andar de Pumas en este campeonato, donde se encuentran en el primer de la clasificación con cinco victorias y cuatro empates.