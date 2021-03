Miguel Herrera afirma que Santiago Solari se aprovechó de su proyecto

Miguel el Piojo Herrera afirmó que el plantel que actualmente usa el director técnico del América, Santiago Solari, fue su idea y él solamente lo aprovechó.

El Piojo Herrera afirma que los buenos resultados que ha logrado obtener el argentino con el Club América se deben a las bases y al proyecto que el dejó antes de salir de Coapa.

Durante una entrevista concedida para el programa Ahora o Nunca de la cadena ESPN, el ex director técnico de las Águilas del América, comentó que los buenos resultados que ha obtenido durante estas jornadas el equipo de Coapa se deben a su proyecto, pues el dice que puso las bases que han ayudado a los cremas a seguir triunfando en este Torneo Guardianes 2021.

«A Aquino lo pedimos nosotros, llega y está jugando bien, el equipo está trabajado por Solari, no vayan a pensar que dije que yo armé el equipo, si me tocó armarlo a mi, estructurar este equipo y lo está trabajando muy bien Solari, a veces llegas a un equipo bien estructurado, muy bien armado y si no lo sabes trabajar, te va mal.»

«Lo que califica la grandeza de un equipo son los títulos y el América es el más grande porque tiene más títulos.» 🦅 ¿El América no tiene identidad? @MiguelHerreraDT responde a @pollobv. Hoy en entrevista con @mauriciopedroza y @herculezg a las 3pm PT/6pm ET por @ESPNDeportes. pic.twitter.com/c9xO9UuyGe — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) March 11, 2021

Herrera también comentó que a el también le llegó a tocar armar el equipo, hasta conseguir la plantilla con la que fue campeón, y afirma que el equipo fue cayendo por las bajas y por las ventas de jugadores, se fue desarmando poco a poco y esas bajas fueron las que causaron que el equipo del Piojo no lograra obtener los resultados planeados.

«Solari está aprovechando la estructura que habíamos planteado, así me tocó, las dos veces que me tocó llegar al América, fue reestructurando el equipo hasta llegar al equipo que fuera campeón, este equipo se desarmó por la venta de jugadores, estaba en plena reestructuración y ahora que está bien reestructurado, está dando frutos que tiene que dar con el técnico que lo está trabajando.» añadió el Piojo