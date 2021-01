Miguel Herrera sigue sin equipo, por lo que considera atractiva la posibilidad de poder dirigir a Rayados de Monterrey o a Tigres de la UANL en cualquier momento.

«Cualquiera de los dos equipos del norte son muy atractivos para cualquier técnico, no nada más para Miguel Herrera. Si te hablan por teléfono y sea Tigres y Rayados y te estén ofreciendo la posibilidad de estar trabajando con ellos, ¿quién no se tira de cabeza?, vienes para acá (y dices) ‘¿Cuándo me arranco? ¿Cuándo quieren que me presente?'».