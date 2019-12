Miguel Herrera aseguró sentirse confiado de la remontada del América

Después de disputarse el partido de ida de la final del fútbol mexicano que finalizó con victoria 2-1 de Rayados sobre América, el técnico del cuadro azulcrema, Miguel ‘Piojo’ Herrera, declaró sentirse confiado en las capacidades de su equipo para darle la vuelta al marcador en el compromiso definitorio el próximo 29 de diciembre.

Según Herrera, al equipo de Monterrey le favoreció tener superioridad numérica luego de la expulsión de Francisco Córdova en el inicio de la segunda mitad, sin embargo, considera que tienen la capacidad de remontar. «Cuando regalamos un hombre realmente se hace difícil porque es complicado mantenerse en la pelea, pero el equipo hizo un buen trabajo y ahora nos vamos al Azteca, es una ventaja mínima e iremos a dar vuelta», expresó.

«Tengo mucha confianza en el grupo, la verdad es que hemos trabajado muy bien, es un equipo que se mata por conseguir los resultados, reitero que hicimos un partido bueno, desafortunadamente se nos escapa un resultado que pudo haber sido mejor, pero insisto, la ventaja es mínima», añadió el Piojo.

No obstante, también fue crítico con las falencias que mostraron las Águilas, especialmente en las acciones a balón detenido. «Tuvimos que haber estado más atentos durante la pelota parada, porque ya sabemos que siempre es peligroso, en esa falta de atención recibimos los goles y pues no queda más que seguir trabajando”, revelando en qué se enfocarán para el siguiente partido.

Por último, aprovechó la ocasión para referirse al arbitraje asegurando desconocer porqué el árbitro Luis Enrique Santander no acudió al VAR para revisar una falta sobre Guillermo Ochoa, previo al segundo gol de Rayados. «No entiendo por qué el árbitro no va al VAR a revisar la jugada, el VAR está para ayudar, ya no le podemos reclamar al árbitro, la decisión final es de árbitro«, finalizó.