Miguel Herrera confesó cuál fue el peor jugador que convocó al Tri

Miguel Herrera tomó una bocanada de sinceridad y soltó cuál fue el peor jugador que convocó para la selección mexicana, nombrando a Carlos ‘Gullit’ Peña.

El mediocampista fue una de las grandes revelaciones de la Liga MX la década pasada, deslumbrando con el León bicampeón, sin embargo, todo esto no alcanzó para destacar en el Tri.

Es por ello que, en una charla con Omar Chaparro, el ‘Piojo’ Herrera, entrenador de la selección entre 2013 y 2015, manifestó que Gullit Peña fue el peor futbolista al que llamó para formar parte de una convocatoria, sin embargo, en su defensa, señaló que le pesó un golpe anímico.

«En su momento no creo que haya sido el peor, porque vivía un momento muy bueno, creo que en esa transición de llegar al Mundial lo que pasó con el ‘Chapito’ Montes le pegó muy fuerte al Gullit Peña y se nos vino para abajo y de ahí ya no lo pudimos recuperar, pero no fue convocado por malo, creo que a la Selección difícilmente convocas jugadores malos».