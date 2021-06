Miguel Herrera considera que Chicharito debe ser convocado por el Tri

Debido a la ausencia de Raúl Jiménez, la selección mexicana ha sufrido un poco para encontrar un ‘9’ que demuestre un buen nivel, por lo que ya muchos apuestan por el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien pasa por un buen momento en el LA Galaxy.

Miguel Herrera, entrenador de Tigres UANL, en entrevista para ESPN, aseguró que el ariete mexicano debería ser considerado por el Tri, debido a que su carta de goleador le da las credenciales suficientes para tener un puesto en el equipo.

«Javier tuvo un bache como lo puede tener cualquier delantero del mundo, pero de repente en México se nos olvida muy rápido que es el máximo goleador de la Selección; es un tipo muy profesional que se mata en la cancha (…) Así son todos los delanteros, no conozco a uno que no haya caído en ese bache de no ser el goleador. Javier ha demostrado que ya encontró el ritmo y puede ser un goleador importante. Para mí debería ser considerado en selección».