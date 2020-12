Luego de que fuera destituido del América, el entrenador Miguel Herrera dejó claro que no descarta una posible llegada al Cruz Azul, debido a que lo considera un club llamativo.

En una conversación con Récord, el Piojo señaló que en un futuro podría llegar para dirigir a La Máquina.

«Sí por supuesto (me gustaría dirigir al Cruz Azul) es un equipo muy atractivo, ¿cómo decirle que no?».

Del mismo modo, Herrera recalcó que hasta los momentos no ha tenido conversaciones con algún equipo, y que todo lo que salga ahorita será puros rumores.

«No me ha hablado nadie, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, estoy tranquilo, no hay prisa, estoy disfrutando a la familia si llega una buena propuesta en lo deportivo, en lo económico y que nos llene a ambas partes, pues le daremos para adelante y si no pues seguiremos analizando lo que sigue»