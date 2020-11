Miguel Herrera habló sobre el regreso de los aficionados al Estadio Akron

Miguel Herrera, técnico del América, ve con buenos ojos la idea de que los aficionados regresen a los estadios, sin embargo, considera que aún no es el momento idóneo para la reapertura del Estadio Akron.

«Como jugadores y los que estamos en el fútbol nos encanta que la gente esté en el estadio. Creo que no es el momento para aglomerar gente, pero lo están haciendo bien con una capacidad del 15%, que es muy poco para un estadio como el de Chivas que le caben cerca de 50 mil, hablaremos que habrá 7,500 personas repartidas, nos da la ilusión de que se está empezando a arrancar, aunque la situación me parece todavía no está para ir a los estadios, pero lo que quiere la gente es estar en un estadio de fútbol y más en un partido tan atractivo»