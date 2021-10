Miguel Herrera le lanza un dardo venenoso a Solari

El entrenador de Tigres de la UANL, Miguel “Piojo” Herrera, dio duras declaraciones sobre la actualidad del Club América, que es uno de los equipos con mejor rendimiento en el Torneo Apertura 2021.

“Piojo”, que no pudo derrotar al América en su visita al estadio Azteca durante el último fin de semana, habló sobre el esquema de juego de Las Águilas.

«A mí, Miguel Herrera, sí me interesan las formas, sí me gusta que el equipo gane bien, con una idea clara, buscando el arco rival, con un equilibrio que no te metan goles y meter goles, que la gente salga contenta con un espectáculo deportivo, a mí me gusta así”, comentó el técnico en una charla con Fox Sports MX.